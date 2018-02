Ontslag Ethiopische premier lijkt tegemoetkoming van regering voor betogers

Allo: 'Het principe van staatsgeleide ontwikkeling dient ook om politieke vraagstukken te verdringen. Maar het model vertaalt zich onvoldoende in betere levensstandaarden en dus roeren mensen zich.'



Geruchten willen dat de volgende premier van Ethiopië van de Oromo komt, de grootste bevolkingsgroep. 'Ethiopië is gereed voor een Oromo', zegt Allo. De contactpersoon in Addis Abeba plaatst een kanttekening. Vertegenwoordigers van Ethiopiës op één na grootste groep, de Amharen, claimen dat zij recht hebben op een president uit hun bevolkingsgroep. De Amharen heersten in het verleden.



De vraag is trouwens of een nieuw gezicht op de hoogste positie afdoende is om de geestdrift van het verzet te bezweren. Uit Addis Abeba: 'Tegenstanders van de macht willen nu meer. Ze willen verandering van het hele systeem.'