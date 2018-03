Onrust in Sacramento na dood zwarte man; politie zag diens telefoon aan voor wapen en vuurde 20 kogels op hem af

Kort daarvoor hadden ze een melding gekregen dat een mogelijke inbreker over een hek was gesprongen. De agenten zeiden dat ze zich bedreigd voelden door Clark toen hij zich in hun richting bewoog en niet reageerde op hun oproepen. Ze dachten dat Clark een wapen op ze had gericht. Ook zou hij eerder zijn weggerend nadat een politiehelikopter hem had gezien. Een van de agenten is wit, de ander is zwart.



Terwijl buiten bewoners opriepen tot het aanklagen van de agenten, verstoorden demonstranten in het stadhuis een vergadering van de gemeenteraad die zich boog over het optreden van de politie. Onder hen was de broer van Clark die op het podium sprong en de aanwezigen begon toe te spreken. Toen burgemeester Darrell Steinberg hem probeerde tegen te houden, riep Stevante Clark: 'Hou je mond dicht'. Hierna trokken de demonstranten naar het stadion waar ze basketbalfans tegenhielden die een NBA-wedstrijd van de Sacramento Kings wilden bezoeken. Het was de tweede keer in een week dat dit gebeurde.

Net als de demonstranten, is de familie verontwaardigd over het harde optreden van de agenten. 'Het was niet nodig om zoveel kogels op hem af te vuren' Sequita Thompson