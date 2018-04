Ongemakkelijke opluchting in Münster om de aanslag die geen terrorismedaad was

Bergmann (34) zat zaterdagmiddag op een ander terras in de binnenstad toen ze het gepruttel van een helikopter boven de binnenstad hoorde. Daarna hoorde ze ambulances, had ze meerdere gemiste oproepen. 'Ik dacht: dit is niet goed, dit is misschien een terroristische aanslag.'



Toen ze later las dat er geen aanwijzingen voor een terroristisch motief waren, was ze opgelucht, zegt ze. 'Ik weet dat het raar klinkt', zegt ze wat besmuikt, 'maar de daad van een psychisch gestoorde gek heeft voor mij een andere dimensie dan een terreuraanslag. Achter zo'n aanslag zit geen systeem. Gekken heb je in alle landen en culturen.'



Bergmann was met haar vermoeden van terrorisme niet alleen. Logisch. Een wagen die inrijdt op een aangenaam verpozende mensenmenigte doet denken aan de islamitisch geïnspireerde vrachtwagenaanslagen in Nice, Berlijn en Stockholm. Aanslagen zoals ze worden voorgeschreven in 'lesmateriaal' van terreurgroep IS. De aanslag in de Zweedse hoofdstad, waarbij negen mensen omkwamen, was zaterdag precies een jaar gelden. Ook dat voedde de speculaties. Alleen de zelfmoord van de dader met een pistool paste niet in dat beeld.