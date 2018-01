Ongekend harde maatregelen in Kaapstad; nog even en er komt geen water meer uit de kraan

Wereldwijde waterschaarste

Kaapstad is niet de eerste, en ook zeker niet de laatste stad ter wereld die te maken krijgt met waterschaarste. In sommige droge staten in de Verenigde Staten dreigt het grondwater in 2025 op te raken. Djedda in Saoedi-Arabië heeft de oplossing al moeten zoeken in het ontzouten van zeewater. 'Maar dit soort dure technologische oplossingen is niet voor elk land weggelegd', zegt Martine van der Ploeg, universitair docent Bodemfysica en Landbeheer aan de Universiteit Wageningen.



Van der Ploeg wijst bijvoorbeeld op Tunesië dat steeds diepere putten moet slaan om bij het fossiele grondwater te kunnen komen. 'Het grondwaterniveau daalt een meter per jaar. Het wordt niet met regenwater aangevuld en raakt dus net als olie op een dag op. Je kunt het alleen uitstellen door spaarzaam gebruik te maken van water. De vraag is dan of het bijvoorbeeld slim is om in de woestijn meloenen in kassen te willen verbouwen, ook al is dat economisch interessant. Elke stad zal daarin zijn afwegingen moeten maken en zijn eigen beleid moeten maken.'