Onderzoek: straffen helpt wel degelijk tegen meisjesbesnijdenis - in Burkina Faso is verminking tieners fors gedaald

Hardnekkig fenomeen

Cijfers 1999-2015 Burkina Faso: 64,2 naar 42,4 procent



Gambia: 79,9 naar 76,3 procent



Guinea: 96,6 naar 94 procent



Guinee-Bissau: 43,5 naar 41,9 procent



Mauritanië: 65,9 procent gebleven



Nigeria: 8,8 naar 15,3 procent



Senegal: 24,8 naar 20,6 procent

Besnijdenis van meisjes en vrouwen is een hardnekkig fenomeen. Lokale en internationale organisaties bijten er hun tanden al zeker een kwart eeuw op stuk, vooral in Afrika. Ouders zien de traditie als een maatschappelijke plicht. Niet meedoen kan leiden tot sociale uitsluiting. De huwelijkskansen van dochters worden sterk verminderd als zij onbesneden en dus 'onrein' blijven.



Onder aanvoering van Unicef en het VN-bevolkingsfonds (UNFPA) is al van alles geprobeerd om de praktijk uit te roeien: van alternatieve, onschadelijke rituelen voor de overgang naar volwassenheid tot het verspreiden van informatie over de soms gruwelijke gevolgen van genitale verminking, zoals fistels, incontinentie en onvruchtbaarheid.



Het meest veelbelovend leek de aanpak zoals de organisatie Tostan die hanteert in Senegal. Dorpsgemeenschappen worden intensief, soms drie jaar lang, betrokken in een programma van bewustwording, dat wordt afgesloten met een ceremoniële, collectieve belofte om dochters niet langer te besnijden. Maar ook de Tostan-methode is geen toverformule gebleken.



In veel van de betrokken landen is besnijdenis verboden. FGM-bestrijders zijn ervan overtuigd dat de wet belangrijk is, in ieder geval als signaal. Voor iedereen moet duidelijk zijn dat besnijdenis uiterst schadelijk is en een ernstige inbreuk op de rechten van meisjes en vrouwen.