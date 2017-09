Onderzoek: eenderde gletsjers Azië smelt voor einde van de eeuw weg

De 'derde pool', zo worden de gletsjers in Azië ook wel aangeduid. Ze bevatten nu nog zo'n 5.000 gigaton ijs. Dat is te vergelijken met twee miljard olympische zwembaden. Minimaal eenderde hiervan zal verdwenen zijn in het jaar 2100, blijkt uit modellen van onderzoekers aan de Universiteit Utrecht (UU).



Eenderde van het gletsjerijs smelt als de wereld zich houdt aan het Klimaatakkoord van Parijs, waar is voorzien in 1,5 graden temperatuurstijging sinds de industrialisatie. Waarschijnlijk zal nog meer ijs smelten, vreest fysisch-geograaf Philip Kraaijenbrink van de UU, want hij denkt dat we die norm niet gaan halen. 'De temperatuur is nu al 1,1 graden gestegen.'



Een wereldwijde temperatuurstijging van 1,5 graden betekent in het hooggebergte een stijging van ruim 2 graden. Een van de mogelijke oorzaken is dat de sneeuwlijn door temperatuurstijging hoger komt te liggen. Sneeuw weerkaatst zonlicht, maar door de afname van sneeuw neemt de kale grond meer zonnestraling op.