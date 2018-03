Onder slachtoffers van de brand in Siberisch winkelcentrum zijn 41 kinderen. Poetin spreekt van 'criminele nalatigheid'

Nalatigheid

Anna Koeznetsova, de Russische commissaris voor kinderrechten, wijt de ramp aan nalatigheid van het bestuur van Winterkers. Ze roept op tot onmiddellijke veiligheidscontroles bij andere winkelcentra.



In Rusland klinkt al jaren zware kritiek op brandveiligheid in openbare gebouwen. In 2013 en 2015 vlogen drie psychiatrische ziekenhuizen in brand, met meer dan honderd doden als gevolg. Nog groter was de brand in een nachtclub in Perm, in 2009, waarbij 156 mensen omkwamen. Telkens blijken gebouw en personeel niet of nauwelijks voorbereid.



De ramp heeft Kemerovo, een stad in West-Siberië die draait op kolenmijnen, in diepe rouw gedompeld. Inwoners hebben een herdenkingsplek opgericht met bloemen, speelgoed en knuffels. Sommigen spoedden zich naar het ziekenhuis om bloed te doneren voor gewonden, zonder dat het ziekenhuis daarom gevraagd had. Maandagavond lagen er tien mensen met ernstige verwondingen in het ziekenhuis.