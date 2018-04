Onbekenden verwijderen hakenkruis van Duitse kerkklok: 'Voorjaarsschoonmaak 2018'

Het plaatselijke bestuur van de kerk besloot onlangs echter de kerkklok weer te gebruiken. De dominee was tegen dit besluit. De kerkleiding in Hannover zat de laatste maanden ook in zijn maag met een omstreden 'Hitlerklok' in het plaatsje Herxheim am Berg. Deze in 1934 gegoten klok is voorzien van de inscriptie 'Alles voor het Vaderland- Adolf Hitler'. Daaronder staat een groot hakenkruis. In februari besloot de gemeenteraad dat de kerkklok mag blijven hangen en binnenkort weer in gebruik zal worden genomen.



Linkse politieke partijen en de Joodse gemeenschap in Duitsland vonden dat de klok verwijderd moest worden. Met tien tegen drie stemmen besloot de gemeenteraad van het bijna duizend inwoners tellende dorpje de klok in de Jakobskerk te behouden als 'stimulans voor verzoening en gedenkteken tegen geweld en onrecht'.