Omstreden tolheffing voor oudere auto's in heel Londen van start; verzet van besturen en kiezers

Anti-tolheffing demonstranten bij Downing Street 10 in London. Beeld ANP / EPA

Bestuurders van benzineauto’s van voor 2006 moeten 12,50 pond (14,57 euro) per dag betalen om in de buitenwijken (zogenoemde Ultra Low Emission Zone) rond te mogen rijden. De meeste dieselauto’s die voor 2015 zijn aangeschaft vallen ook onder de heffing. Klassiekers zijn geheel vrijgesteld van de heffing. Het gaat volgens burgemeester Sadiq Khan om een op de tien auto’s, al vermoeden tegenstanders dat het ware aantal een stuk hoger ligt. Khan heeft gezegd dat deze maatregel jaarlijks vierduizend levens gaat redden.

Vier jaar geleden al was de milieuzone voor de binnenstad ingevoerd. Dat ging zonder veel problemen, maar in de buitenwijken ligt dat anders. Daar zijn bewoners afhankelijker van auto’s. Er wonen meer mensen die hun auto voor hun werk nodig hebben, het openbaar vervoer is er minder fijnmazig en het aantal ouderen is er hoger. Bezitters van oudere auto’s zijn vaak minder kapitaalkrachtig. Khan heeft een ieder die zijn auto wil vervangen een tegemoetkoming van omgerekend 2.330 euro aangeboden.

Blade runners

Hoe groot het verzet is bleek ruim een maand geleden tijdens een tussentijdse verkiezing in het voormalige kiesdistrict van Boris Johnson, het West-Londense Uxbridge en South-Ruislip. De Conservatieve kandidaat maakte er een soort ULEZ-referendum van en veroverde de zetel. Dat was opmerkelijk omdat de Conservatieven elders, op dezelfde dag, enorme nederlagen leden. Het heeft ertoe geleid dat Labour-leider Keir Starmer afstand heeft genomen van de ULEZ-plannen van zijn partijgenoot Khan.

Tegenstanders vermoeden dat Khan de tolheffing als pinautomaat gebruikt om de lege kas van het hoofdstedelijke vervoersbedrijf aan te vullen en de infrastructuur in de toekomst wil benutten voor rekeningrijden. Die infrastructuur heeft afgelopen weken flinke schade opgelopen. Honderden camera’s zijn onklaar gemaakt. In Zuidoost-Londen gaat het om liefst een op de tien camera’s. Daar waren de zogeheten Blade Runners actief, die ‘s nachts op pad gingen om camera’s weg te halen of snoeren door te snijden.

Ondertussen zijn er vragen gerezen over de wetenschappelijke onderbouwing.

Uit gelekte mails is gebleken dat plaatsvervangend burgemeester Shirley Rodrigues, verantwoordelijk voor het hoofdstedelijke milieubeleid, wetenschappers onder druk heeft gezet om ULEZ te steunen. Ze bleek de conclusies te hebben aangepast uit studies die hadden aangetoond dat de invoering amper effect zou sorteren. Khan baseert zijn beleid op een studie van de Environmental Research Group van Imperial College, die bijna een miljoen euro aan onderzoeksgeld van het stadhuis bleek te hebben gehad.

Verzet in graafschappen

De handhaving is niet makkelijk nu vrijwel alle besturen van graafschappen rondom Londen hebben geweigerd borden te plaatsen die de ULEZ-zone aan te kondigen. Dat kan ertoe bijdragen dat niet-betalers gelijk krijgen in beroepszaken. Een rechter bepaalde maandag dat een steigerbouwer die 11.500 pond (13.400 euro) aan uitstaande ULEZ-boete’s had, niet hoefde te betalen omdat op de in Londen geplaatste borden alleen is aangeven dat er een ULEZ-zone aankomt en niet dat er sprake is van een heffing.

Op de vooravond van de ULEZ-uitbreiding heeft de Federation of Small Businesses gewezen op de nadelige gevolgen voor kleinere ondernemingen. De Conservatieve regering van Rishi Sunak is eveneens tegen Khan’s plannen, maar heeft besloten om ze niet tegen te houden. Voor mensen die een auto voor hun werk nodig hebben, klusjesmannen bijvoorbeeld, zal de heffing waarschijnlijk als fiscaal aftrekbaar worden gezien door de Britse belastingdienst. Khan heeft erop gewezen dat de meeste Londenaren voor invoering zijn.