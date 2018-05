Omstreden drijvende kerncentrale moet afgelegen gebieden Siberië van energie voorzien

Absoluut veilig

De Akademik Lomonosov moet de eerste worden van een reeks drijvende kerncentrales die het Russische kernenergiebedrijf Rosatom wil bouwen om afgelegen gebieden in het noorden van Siberië te bedienen. Rosatom zou ook al met mogelijke afnemers in andere landen, waaronder China, Indonesië en Argentinië, in gesprek zijn over de levering van drijvende kerncentrales.



De drijvende kerncentrales worden door Rusland ook gezien als een handige methode om installaties voor de olie- en gaswinning in het arctische gebied van energie te voorzien. Rusland verwacht dat die activiteiten zullen toenemen als gevolg van de klimaatverandering.



Rosatom verzekert dat de drijvende kerncentrale, die honderdduizend mensen van energie kan voorzien, absoluut veilig is. Greenpeace betwijfelt dat. Volgens kernenergie-expert Jan Haverkamp vormen de drijvende nucleaire reactoren 'een bedreiging voor een fragiel milieu dat al onder enorme druk staat als gevolg van klimaatverandering'. Een voordeel is volgens een andere expert dat er voldoende koelwater voorhanden is, maar een probleem is wel dat het gebied heel afgelegen is, zodat het moeilijk is in geval van een ongeluk assistentie te bieden.



Milieuorganisaties maken zich ook zorgen over het vervoer van de splijtstoffen die nodig zijn om de reactoren op gang te houden. Hetzelfde geldt voor het kernafval dat met schepen moet worden afgevoerd.