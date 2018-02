Olympische Winterspelen begonnen, in bijzijn van zus Kim Jong-un

Een bijzonder moment was de binnenkomst van de atleten van Noord-en Zuid-Korea tijdens de vlaggenparade. Zij liepen als laatste van de 91 deelnemende landen het stadion binnen.



In plaats van de vlaggen van hun landen, hield zowel een atleet uit Zuid-Korea als een atleet uit Noord-Korea de neutrale vlag vast. Ook waren de sporters gekleed in neutrale, witte kleding. De Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in stond op van zijn stoel om naar de sporters te zwaaien. Nadat Moon de spelen had geopend, liepen twee atleten van beide landen met de fakkel met de olympische vlam waarna het olympische vuur werd ontstoken.



Nederland liep als vijfde land het stadion binnen, met elf van de 33 atleten. De rest bleef in het olympisch dorp onder andere omdat ze de komende dagen al in actie moeten komen. In het stadion waren ook premier Rutte, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Aan de vlaggenparade namen ook de 168 Russische sporters mee die vanwege de dopingperikelen onder neutrale vlag moeten meedoen.



De afgelopen dagen was er veel te doen om de kou in Pyeongchang, een paar graden onder het vriespunt. Uitgerekend op de dag van de opening, was de temperatuur hoger dan afgelopen week. 'We kunnen zeggen dat God ons heeft geholpen met het weer', zei Lee Hee-beom, de baas van het olympisch organisatiecomité. 'Het is eindelijk zover. Het waren zeven lange jaren van voorbereiding. We zijn er klaar voor.'



Een hoge Noord-Koreaanse regeringsdelegatie, met onder andere Kims zus, kwam eerder vandaag aan in de Zuid-Koreaanse havenstad Incheon. De delegatie staat onder leiding van Kim Yong-nam, het ceremoniële staatshoofd van Noord-Korea. Na hun aankomst, reisden ze door naar Pyeongchang. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN, die ook bij de openingsceremonie was, zei dat hij hoopte dat de Winterspelen zullen leiden tot een verbetering van de betrekkingen tussen beide landen.