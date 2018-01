Oliehandelaar Trafigura ontkent smokkel van olie naar Noord-Korea

Trafigura is de eerste grote westerse onderneming die wordt genoemd in de smokkel naar Noord-Korea. Het concern is een van de drie grote grondstoffenhandelaren in de wereld, naast Glencore en Vitol. Het bedrijf zetelt officieel in Amsterdam, maar wordt geleid vanuit Singapore en Genève. In Nederland werd het concern bekend door de affaire met de Probo Koala, het schip dat chemisch afval dumpte in Abidjan, Ivoorkust.



De Lighthouse Winmore zou op 11 oktober in Zuid-Korea 14 duizend ton olie hebben geladen. Het zou zijn vertrokken op weg naar Taiwan, maar de Zuid-Koreaanse douane stelt dat het schip midden op zee tot vier keer toe lading heeft overgeheveld naar andere schepen. Zo zou 600 ton zijn geleverd aan het Noord-Koreaanse vrachtschip Sam Jong 2. Die partij olie zou normaal gesproken 1,5 miljoen dollar waard zijn. Volgens persbureau Bloomberg stond de transponder van de Lighthouse Winmore, waarmee de buitenwereld de locatie van het schip kan volgen, tien dagen lang uit.