Offensief Syrische leger in Oost-Ghouta: helft rebellenenclave ingenomen ten koste van ruim duizend doden

'Er is geen staakt-het-vuren,' stelde de Amerikaanse VN-ambassadeur Nikki Haley maandag. Terwijl troepen van de Syrische president Bashar al Assad de enclave in drieën knipten met behulp van dodelijke luchtaanvallen, waarschuwde zij dat de VS 'bereid blijven om in te grijpen' als Assad chemische wapens zou gebruiken tegen de inwoners van Oost-Ghouta.



Zoals meestal in de zeven jaar dat de Syrische burgeroorlog deze week gaande is, lijkt dit alleen dreigende taal. De VN is intern zeer verdeeld over Syrië. Rusland noemt Oost-Ghouta een 'broeinest van terrorisme'. De Russische VN-ambassadeur Vassily Nebenzia vindt dat Assad 'elk recht heeft om te proberen de dreiging tegen de veiligheid van de inwoners weg te nemen'.