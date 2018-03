Oer-Brexiteer Farage protesteert tegen uitstel van de Brexit zoals alleen hij dat kan: door dode vis in de Theems te gooien

'Akkoord onacceptabel'

De doorgewinterde Brexiteers vrezen dat het uitstel van Brexit uiteindelijk zal verzanden in afstel. 'Dit akkoord is onacceptabel,' riep Brexit-veteraan John Redwood in het Lagerhuis. Jacob Rees-Mogg vroeg May wat de Europese Unie haar in ruil heeft gegeven. Rees-Mogg, die niet deelnam aan het visserijprotest ('I am not a fish-throwing person'), heeft het transitieakkoord vergeleken met de Normandische invasie van 1066, de laatste keer dat de Engelsen wetten van een vijandelijke macht opgelegd kregen. May moet volgens hem harder onderhandelen.



Elders in het parlement kregen Brexiteers steun en sympathie van de Estse politicus Igor Grazin. Deze 65-jarige politicus en rechtsgeleerde die na de val van de Sovjet-Unie met Michael Gorbatsjov had onderhandeld over de succesvolle onafhankelijkheid van Estland was op uitnodiging van de eurosceptische Brugge Groep naar Londen gekomen. Staand naast een zwartwit-portret van Margaret Thatcher raadde hij de Brexiteers aan een duidelijk doel voor ogen te hebben en zich niet te laten meeslepen in procedurele vraagstukken. 'En bovenal: koester geloof in een goede afloop.'



Voor de Brexiteers heeft de nieuwe uittredingsdatum een voordeel: er zal vuurwerk zijn.