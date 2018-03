Oekraïense oorlogsheldin in parlement opgepakt: plande zij een staatsgreep?

Een revolver en handgranaten in haar tas

Wat haar vooral kwalijk wordt genomen is dat zij ervoor pleitte de claims op het door Rusland geannexeerde schiereiland De Krim te laten vallen in ruil voor het herstel van de controle over het rebellengebied.



Een week geleden werd Savtsjenko tegengehouden toen ze volgens bewakers van het parlement een revolver en handgranaten in haar tas had. Eerder deze week verklaarde ze nog dat 'alle Oekraïners ervan dromen' het kantoor van president Porosjenko, het parlement en het kabinet 'op te blazen'. 'Ik droom ervan de situatie te veranderen met explosies'.



Volgens procureur-generaal Loetsenko zou Savtsjenko zomer vorig jaar geprobeerd hebben militairen aan het front over te halen om mee te doen aan een staatsgreep. Savtsjenko zelf zegt dat ze opzettelijk over de 'absurde' plannen had gesproken om de situatie in het land aan de kaak te stellen. 'De hele politiek in Oekraïne is absurd geworden. Er wordt gestolen, er is criminaliteit, maar wat de regering doet leidt meestal tot gelach.'



Eerder deze maand was Volodymyr Roeban, een man met wie Savtsjenko had samengewerkt bij het arrangeren van een gevangenenruil met de separatisten, gearresteerd. De politie had wapens gevonden in de vrachtwagen waarin hij uit rebellengebied terugkeerde. Volgens de autoriteiten zou Roeban plannen hebben gehad voor aanslagen op president Porosjenko en andere Oekraïense topfiguren. Maar Roeban zegt dat de wapens in zijn vrachtwagen zijn gelegd.