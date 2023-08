Oekraïens zomeroffensief op bruggen wordt uitputtingsslag, met aanvoerlijnen als doelwit

Beeld REUTERS

Volgens officiële Russische bronnen heeft Oekraïne omgebouwde S-200-luchtdoelraketten gebruikt om de brug aan te vallen. Over schade wordt niets gemeld, alleen dat het verkeer op de brug tijdelijk is stilgelegd. De rookpluimen zouden volgens Russische autoriteiten afkomstig zijn van Russisch luchtafweergeschut.

Volgens de BBC wijzen de rookpluimen boven de brug op ‘meerdere treffers’, maar informatie over de schade blijft verwarrend, en daarmee ook de omvang, en zelfs het doel van de aanval. Wel zeker is dat de Kertsj-brug de afgelopen maand al drie keer is aangevallen.

Westerse waarnemers zien daarom in de aanvallen op Krimbruggen (over de Straat van Kertsj, de Straat van Henitsjesk en de dubbele brug bij Chonhar) als onderdeel van een bredere Oekraïense strategie. Oekraïne heeft al laten weten dat het de bruggen zal blijven aanvallen totdat ze onbruikbaar zijn.

Als die verwoest kunnen worden, wordt niet alleen de bevoorrading van de Krim, maar ook die van door Rusland bezette delen in het zuiden van Oekraïne afgesneden. Van de andere kant trekt het Oekraïense leger langzaam naar het zuiden: richting de haven van Berdjansk aan de Zee van Azov en het transportknooppunt Melitopol.

Over de auteur

Michel Maas is buitenlandredacteur van de Volkskrant. Eerder was hij oorlogsverslaggever en correspondent in Oost-Europa en in Zuidoost-Azië.

The New York Times gaat in op een uitgebreide analyse van de Washingtonse denktank Institute for the Study of War (ISW), waarin de Oekraïense tactiek wordt uitgelegd. Volgens het ISW maakt Oekraïne wel degelijk vorderingen. Kroop het leger eerst maar moeizaam centimeter voor centimeter over tankgrachten, loopgraven, mitrailleursnesten en mijnenvelden, nu zou het sneller gaan en het ‘16 tot 19 kilometer’ zijn opgeschoven. Een afstand die volgens het ISW ‘tactisch van betekenis’ is.

De Oekraïners komen steeds dichter bij Melitopol en Berdjansk, en uiteindelijk zullen ze slagen in hun opzet: de Zee van Azov bereiken, de bruggen vernietigen, en zo een wig drijven tussen Rusland en de Krim, die het in 2014 heeft geannexeerd. Al vechtend lokken ze ondertussen Russische troepen weg bij andere delen van het front, dat hiermee aan Russische kant wordt verzwakt.

Gevecht nog niet voorbij

The New York Times geeft toe dat het geen bliksemoffensief is geworden als dat waarmee Oekraïne vorig jaar de Russen op de vlucht joeg en een groot gebied en de stad Charkiv heroverde. De Londense krant The Times schreef dit weekeinde: ‘Oekraïne wint de oorlog, maar die zal niet voor Kerstmis afgelopen zijn’, en ook The New York Times voorspelt nog lange en zware gevechten. Behalve op het ISW beroept deze krant zich op ‘analisten, Oekraïense autoriteiten, de Britse inlichtingendiensten en Russische militaire bloggers’.

Oekraïense autoriteiten zwijgen nadrukkelijk over de raketaanval, evenals over de zwerm drones die vanuit het westen de Krim binnenvlogen. Rusland meldt dat het er twintig heeft neergehaald. Het Oekraïense X-kanaal (voorheen Twitter) Euromaidan stelt dat er veertig ‘goedkope Chinese drones’ waren vertrokken uit de Oekraïense stad Odesa, waarmee er dus twintig door de Russische luchtverdediging heen zouden zijn gedrongen. Wat ze daarna hebben aangericht weet echter niemand.

In Oekraïne wordt wel bericht over de raketaanval die Rusland zondagochtend heeft uitgevoerd op de regio Cherson. Zeven mensen vonden daar zondag de dood, onder wie een gezin uit het dorp Shiroka Balka: een vader, een moeder, een 12-jarige zoon en een dochtertje van pas drie weken oud.