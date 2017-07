Obamacare overleeft, voor nu: Republikeinen komen één stem tekort

Twijfelende Senatoren

Nogmaals: de drie zeiden voor de in hun ogen slechte wet te stemmen, als anderen zouden beloven de wet tegen te houden. Dat zit zo: het Huis van Afgevaardigden heeft al een eigen wetsvoorstel aangenomen om Obamacare te verwerpen. Omdat het Senaatsvoorstel heel anders is, zullen de twee kamers er in commissie uit moeten zien te komen. Aan dat overleg kunnen ook Democraten deelnemen, maar de Republikeinen zullen in de meerderheid zijn.



De vrees van de drie twijfelende Senatoren was dat Ryan dat overleg zou overslaan, en gewoon de skinny repeal zou goedkeuren. En dat wilden de drie niet, hoewel zij er zelf dus ook voor wilden stemmen.



Volgens de drie senatoren is het wetsvoorstel slechts een 'vehikel' om daarna tot overeenstemming over een echte wet te komen - iets wat tot nu toe niet is gelukt, op de plek die daarvoor bedoeld is (de Senaatsvloer).