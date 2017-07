O.J. Simpson komt vervroegd vrij na 9 jaar vast te zitten voor gewapende overval

Simpson (nu 70 jaar) zou zich gedurende zijn straf als een modelgevangene hebben gedragen. Vooraf werden hem dan ook goede kansen toegedicht op vervroegde vrijlating.



De vraag was echter in hoeverre de beruchte moordzaak uit 1995 Simpson zou achtervolgen. Dat proces, voor de moorden op zijn ex-vrouw Nicole Brown en haar vriend Ron Goldman, werd destijds in zijn geheel uitgezonden op de Amerikaanse televisie. Het staat bekend als de 'trial of the century'. Ondanks het feit dat er geen andere verdachten waren en er meermaals bewijs leek te zijn gevonden voor Simpsons schuld, werd hij vrijgesproken.



In 2008 werd Simpson veroordeeld vanwege een gewapende overval op twee handelaren in sportmemorabilia. Bij de knullige beroving in een hotel in Las Vegas wilde Simpson zijn eigen parafernalia terughalen. Simpson kreeg 33 jaar gevangenisstraf, een bijzonder hoge straf voor dit vergrijp.



Simpson heeft altijd ontkend dat hij wist van het wapen dat op de slachtoffers gericht werd. Tijdens de hoorzitting nam een van de slachtoffers het voor hem op; Simpson zou geen pistool vastgehouden hebben en de zware straf niet hebben verdiend.