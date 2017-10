O.J. Simpson (70) is weer op vrije voeten

Tijdens dat proces halverwege de jaren negentig, dat live op tv werd uitgezonden, waren de ogen van de hele wereld op hem gericht. Simpson werd uiteindelijk vrijgesproken voor de dubbele moord, hoewel zeer veel bewijs in zijn richting wees. Later werd hij burgerlijk wel aansprakelijk gesteld voor hun dood en moest hij de families een schadevergoeding betalen van 33,5 miljoen dollar.



Dit keer zat de 70-jarige Simpson vast voor een knullige uitgevoerde gewapende roofoverval. Maar wegens goed gedrag en vanwege zijn leeftijd, mocht hij dus veel eerder uit de gevangenis. Volgens de Amerikaanse toetsingscommissie die gaat over de vrijlating, vormt hij geen gevaar meer voor de samenleving. Wel staat hij de komende vijf jaar nog onder toezicht.



De gevangenis besloot hem in alle stilte, midden in de nacht, uit de gevangenis te laten vertrekken, zodat er zo min mogelijk ruchtbaarheid aan zijn vertrek zou worden gegeven. De grote vraag is nu waar hij zich zal gaan vestigen. Eerder zei Simpson dat hij graag naar Florida wil, maar de procureur-generaal van die staat heeft al gezegd dat hij daar niet welkom is.