Nu het geweld oplaait, vluchten tienduizenden Congolezen per bootje naar Oeganda

Losha Isingoma (25) rilt van de kou. Hij heeft geslapen in de slagregens. Zaterdag was hij aan wal gestapt hier op de zanderige oevers van het Albertmeer in Oeganda. Samen met zijn vrouw Shakhina en hun twee kinderen, Victor van 3 jaar en het meisje Nadege van twee maanden.



'We vluchtten uit Congo toen we twee dorpen dichtbij dat van ons zagen branden', verhaalt Isingoma met opgetrokken schouders in een natte capuchontrui. 'We hoorden schoten. Ik betaalde voor onze overtocht in een piroque.