Nu de tijdelijke hoofdstad van Jemen door een tweede rebellengroep is veroverd, wordt de burgeroorlog nog complexer

Onafhankelijkheid Zuid-Jemen

Voorman van de Zuidelijke Overgangs Raad is een voormalige gouverneur van Aden, die in april vorig jaar is ontslagen door Hadi. Om het nog ingewikkelder te maken: volgens de Arabische tv-zender Al Jazeera wordt de Zuidelijke Overgangsraad gesteund door de VAE, trouw bondgenoot van de regering-Hadi. De Zuidelijke Overgangs Raad is fel gekant tegen het Houthi-bewind in Noord-Jemen.



Bij de gevechten in Aden zijn door het Internationale Rode Kruis 36 doden gemeld. Het vliegveld van Aden, belangrijk voor hulptransporten naar het hongerende land, is sinds dit weekeinde gesloten. Jemen is daarmee meer dan ooit van de buitenwereld afgesloten. Medewerkers van hulporganisaties zitten in schuilkelders vanwege de beschietingen. Jemen gaat gebukt onder een cholera- en een difterie-uitbraak.