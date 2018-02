Noord-Korea waarschuwt Trump 'en zijn lakeien' tegen gewapend ingrijpen

De ijshockeywedstrijd was een voorproefje van de deelname van Noord-Koreanen aan de Olympische Winterspelen die eind deze week in Zuid-Korea beginnen. Zuid-Korea hoopt dat het een opmaat is naar betere betrekkingen met de noorderburen. Maar de verhouding tussen Noord-Korea en de VS, de belangrijkste bondgenoot van Zuid-Korea, blijft ijzig.



Trump brengt de veiligheid in de regio in gevaar, stelde de Noord-Koreaanse regering in een reactie op diens recente State of the Union. De Amerikaanse president noemde kernwapens in handen van het 'verdorven' bewind onder dictator Kim Jong-un een ernstige bedreiging voor de VS en hun bondgenoten.



Dit weekeinde werd bekend dat Noord-Korea op grote schaal internationale sancties weet te omzeilen. Het land wordt daarbij geholpen door onder meer Rusland en China, zo meldden experts van de VN in een rapport voor de Veiligheidsraad. Noord-Korea heeft vorig jaar circa 170 miljoen euro verdiend aan de handel in verboden goederen. De sancties werden in 2017 opgelegd wegens de voortdurende kernproeven en testvluchten van raketten.