Noord-Korea vuurt tweede raket af richting Japan

Waterstofbom

De Amerikaanse generaal John Hyten, die is belast met het Amerikaanse atoomprogramma bevestigde dat de grote ontploffing op 3 september in Noord-Korea inderdaad een test met een waterstofbom was.



De Amerikaanse regering hadden tot nu toe geen uitspraken gedaan over de aard van de ontploffing, die voor wereldwijde opschudding zorgde. Een denktank uit de VS, de onderzoekersgroep 38 van het US-Korea-instituut, heeft becijferd dat de bom zeventien keer krachtiger was dan de atoombom die de Japanse stad Hiroshima vernietigde in 1945.



De VN-Veiligheidsraad stemde eerder deze week unaniem voor strengere sancties tegen Noord-Korea, nadat de VS hierover een resolutie had ingediend. Het land mag nog maar een beperkt aantal vaten ruwe olie importeren en krijgt een exportverbod voor textiel opgelegd. Textiel is het een-na-grootste exportproduct van het land.