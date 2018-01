Noord-Korea stuurt atleten, officials en cheerleaders naar Winterspelen Pyeongchang

Familiereünies

Ri sprak onder het oog van de camera's de hoop uit dat de gesprekken een 'nieuwjaarsgeschenk' vormen voor het Koreaanse volk, 'die hoge verwachtingen koesteren voor deze ontmoeting'. Ook grapte de Noord-Koreaan dat 'de temperatuur tussen de beide Korea's momenteel nog lager is dan de temperatuur buiten'. Het is momenteel erg koud op het Koreaanse schiereiland.



Cho, de Zuid-Koreaanse delegatieleider, was in de vroege ochtend onder het oog van tientallen camera's in een konvooi van zwarte bolides richting de grens vertrokken. 'Een goed begin is het halve werk', aldus Cho bij zijn vertrek. 'Ik hoop dat we de gesprekken doelgericht en vastberaden ingaan.'



Zuid-Korea heeft ook voorgesteld om de legers van beide landen weer met elkaar te laten overleggen, om zo de spanningen tussen beide landen te verminderen. Ook wil het zuiden familiereünies organiseren, voor Koreanen die door de scheiding van beide landen hun familie niet meer hebben kunnen zien. Het overleg is nog gaande.