Noord-Korea noemt nieuwe sancties Verenigde Naties 'oorlogsdaad'

Het ministerie zei in de verklaring ook dat 'Noord-Korea doorgaat met de opbouw van een nucleair zelfverdedigingsapparaat om de chantage en vijandige gebaren door de Amerikaanse kernmacht te weren.' Het land zei in de verklaring 'door te gaan met het programma net zolang tot de sterkte van het kernarsenaal gelijk is aan dat van de VS.'



De Veiligheidsraad van de VN ging vrijdag unaniem akkoord met nieuwe sancties tegen Noord-Korea na de zoveelste rakettest van het land. In de nieuwe sancties, die door de VS werden ingebracht, wordt het land onder andere beperkingen opgelegd voor de uitvoer van aardolieproducten. Verder moeten Noord-Koreanen die in het buitenland werken binnen twaalf maanden terug naar hun land. De rakettest was op 29 november. Pyongyang sprak van een geslaagde test met een projectiel dat het hele vasteland van de VS zou bestrijken.