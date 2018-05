Noord-Korea laat mogelijk drie Amerikaanse gevangenen vrij

Volgens onbevestigde berichten zouden de drie al zijn overgebracht naar een hotel in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. Rudy Giuliani, sinds kort lid van Trumps advocatenteam, voorspelde tegenover Fox News dat de drie binnenkort zullen worden vrijgelaten.



De vrijlating van de drie zou bedoeld zijn als een geschenk aan president Trump in de aanloop naar zijn topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Trump opperde op Twitter dat er mogelijk iets zou aankomen. 'Zoals iedereen weet heeft de voorgaande regering er lange tijd op aangedrongen dat de drie gijzelaars zouden worden vrijgelaten uit een Noord-Koreaans werkkamp, zonder resultaat. Houd ons in de gaten!'.



Maar het verhulde verwijt aan de regering-Obama was niet terecht: twee van de drie Amerikanen werden pas na het aantreden van president Trump door Noord-Korea opgepakt. Kim Hak-song, een docent aan een elite-universiteit in Pyongyang, werd mei vorig jaar gearresteerd wegens 'vijandige activiteiten'. Twee weken eerder was een andere Amerikaan van Koreaanse afkomst, Tony Kim, gearresteerd op beschuldiging van spionage. Ook hij werkte aan de Universiteit voor Wetenschap en Technologie in Pyongyang. De andere Amerikaan, Kim Dong-chul, werd in 2015 tot tien jaar dwangarbeid veroordeeld. Hij zou voor Zuid-Korea hebben gespioneerd.



Het Witte Huis liet donderdag weten dat het de vrijlating van de drie zou verwelkomen, maar kon de berichten over de aanstaande vrijlating niet bevestigen. Verwacht wordt dat de topontmoeting tussen Kim Jong-un en Trump eind mei of begin juni zal plaatshebben. Trump heeft voorkeur voor de gedemilitariseerde zone als plaats voor zijn 'historische'ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider.