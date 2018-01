Noord-Korea gaat voor het eerst in twee jaar weer praten met Zuid-Korea

De twee landen zullen in ieder geval praten over deelname van Noord-Korea aan de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang, die op 9 februari beginnen.



De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zei in zijn nieuwjaarstoespraak dat hij een delegatie naar de Spelen wil sturen om 'de eenheid van onze volkeren te laten zien'. Zuid-Korea reageerde enthousiast op de handreiking en stelde voor om dinsdag te praten in de gezamenlijke veiligheidszone op de grens tussen beide landen.



Daar staan een aantal gebouwen waar vertegenwoordigers van beide landen elkaar kunnen ontmoeten. Op deze plek werd in 1953 de wapenstilstand getekend. Formeel zijn beide landen nog altijd in oorlog. De bevestiging van Pyongyang volgde nadat Zuid-Korea en de Verenigde Staten donderdagavond bekendmaakten dat de lenteoefeningen van beide legers vanwege de Spelen zullen worden uitgesteld.