Noord-Korea: belangrijkste nucleaire testlocatie wordt volgende maand al gesloten

Gematigd optimisme

Trump, die zich door Moon uitgebreid liet informeren over diens ontmoeting met Kim Jong-un op vrijdag, kijkt met gematigd optimisme uit naar zijn eigen onderhoud met de Noord-Koreaanse leider. Naar verwachting vindt de ontmoeting tussen Trump en Kim, die elkaar onlangs nog uitscholden, binnen enkele weken plaats in Signapore.



Mike Pompeo, de nieuwe Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zei zondag dat hij een 'reële kans voor onderhandelingen' tussen de beide president ziet. Ook Pompeo, die Kim ontmoette in zijn vorige functie als CIA-directeur, legde er de nadruk op dat alle stappen die Noord-Korea neemt op weg naar de beloofde ontwapening controleerbaar moeten zijn.



Trump en Kim zullen ook spreken over het lot van enkele Amerikanen die in Noord-Korea worden vastgehouden. Volgens Trumps nationale veiligheidsadviseur John Bolton doen de Noord-Koreanen er goed aan de Amerikanen nog voor de topontmoeting vrij te laten, als 'blijk van hun oprechtheid'. Er bevinden zich ten minste drie Amerikaanse staatsburgers in gevangenschap in Noord-Korea; ze worden beschuldigd van spionage en subversieve activiteiten.