Nonnen schrijven manifest tegen uitbuiting door mannelijke geestelijken

Sommige nonnen hebben theologie gestudeerd, maar moeten zich tevreden stellen met eenvoudig werk

Het gaat hun niet zozeer om geld als wel om respect in de door mannen gedomineerde rooms-katholieke kerk, blijkt uit het stuk in de maarteditie van het maandelijkse magazine 'Vrouwen, Kerk, Wereld'. Nonnen vinden het schrijnend dat ze wel de tafel mogen dekken voor de heren, maar nooit aan de dis worden gevraagd. Zuster Paula: 'Achter dit alles gaat het idee schuil dat vrouwen minder waard zijn dan mannen, en bovenal dat een priester 'alles' is en een non 'niets' in de kerk.'



Het magazine bevat een manifest waarin de kerkleiding wordt opgeroepen eindelijk respect te tonen voor de kwaliteiten van vrouwen. Sommigen hebben theologie gestudeerd, maar moeten zich tevreden stellen met eenvoudig werk. Volgens een van de opstellers van het pamflet is het hoog tijd dat ook vrouwen de mis mogen opdragen. 'Priesters beginnen te beseffen dat ze niet langer om dit onderwerp heen kunnen.'



Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, organiseert het Vaticaan een congres over vrouwelijk leiderschap in de katholieke kerk.