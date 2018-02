Nog zeker 110 schoolmeisjes in Nigeria vermist na ontvoering door Boko Haram

De vermoedelijke opstandelingen van Boko Haram reden maandag de stad Dapchi in de noordoostelijke deelstaat Yobe binnen en vielen de school van de meisjes aan. Honderden leerlingen wisten te vluchten. Een aantal aanvallers was vermomd, waardoor leerlingen dachten dat het militairen waren.



Aanvankelijk was er onduidelijkheid over hoeveel meisjes waren ontvoerd. Schattingen liepen uiteen van 50 tot meer dan 100. De autoriteiten in Yobe lieten woensdag weten dat tientallen meisjes waren gered en feestvierden in de straten. Later kwam er een verklaring dat de meeste meisjes nog steeds waren vermist. Dat leidde tot grote woede onder de lokale bevolking.