Nog eens zes jaar Poetin: het Westen zal het weten, want confrontaties zijn zijn succesformule

In plaats daarvan boezemt hij de bevolking angst in voor de buitenwereld. Met succes. De 'thuiskomst' van de Krim in 2014 stuwde zijn populariteit naar ongekende hoogten. Sindsdien zeggen Russen in peilingen dat ze Poetin vooral waarderen wegens zijn 'ferme optreden' om 'Rusland te beschermen tegen het Westen'. De verkiezingen zijn niet voor niets gepland op 18 maart: het jubileum van de inname van de Krim.



Maar de annexatie is alweer vier jaar geleden. Poetins strategie kan alleen overleven als de Russische burger zich bedreigd blijft voelen. Zijn belangrijkste instrument zijn de staatsmedia.



Die wijzen op uitingen van westerse politici om de bevolking te overtuigen van de hypocrisie van het Westen. Deze week komen de uitspraken van de Britse premier Theresa May dagelijks voorbij op de Russische tv. Ze zei dat Rusland 'hoogst waarschijnlijk' achter de vergiftiging van een dubbelspion in Salisbury zit en gaf Rusland een ultimatum om het tegendeel te bewijzen. Toen dat niet kwam, kondigde de Britse strafmaatregelen af tegen Rusland. Zonder publiekelijk bewijs getoond te hebben. Het Westen was toch zo van bewijzen? In Rusland wordt May al vergeleken met Colin Powell, de Amerikaanse oud-minister van Buitenlandse Zaken die met nepbewijzen voor massavernietigingswapens in Irak een invasie rechtvaardigde.