Nog 13 maanden tot de Brexit en het draait steeds meer uit op een nare vechtscheiding

Gevecht om elke punt en komma

De interne markt is één en ondeelbaar. Daar kunnen niet alleen de krenten uit worden gehaald Michel Barnier, EU-onderhandelaar

En die status aparte is onverteerbaar voor Londen, getuige de reacties waarin gesproken werd van annexatie of aantasting van de constitutionele eenheid. Over dat laatste zei May: 'Geen Britse premier zou daar ooit mee kunnen instemmen.' Maar May heeft er al mee ingestemd, was Barniers boodschap. De hele procedure met de drie opties staat in het akkoord van december.



Zo wordt er gevochten over elke komma. Er is strijd over de scheiding, er is strijd over een overgangsperiode, er is strijd over de toekomstige handelsrelatie. De datum waarop Groot-Brittannië de EU verlaat is 29 maart 2019. De Britten willen voor daarna een overgangsperiode om de breuk te verzachten, maar er is onenigheid over hoe lang die periode moet gaan duren. De onderhandelingen over een handelsverdrag voor na de Brexit moeten nog beginnen, maar nu al is in de EU kritiek op Britse proefballonnetjes over het selectief winkelen in de EU-regels. Barnier: 'De interne markt is één en ondeelbaar. Daar kunnen niet alleen de krenten uit worden gehaald.'