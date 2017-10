Nobelprijs voor de scheikunde naar drietal wetenschappers voor microscopische fototechniek

Hun techniek, die gebruik maakt van zeer snelle bevriezing, maakt het mogelijk om ingewikkelde eiwitten en andere 'moleculaire machientjes' die rondgaan in de cel in detail te bestuderen. 'De afgelopen jaren is de wetenschappelijke literatuur volgelopen met plaatjes van alles van eiwitten die antibioticaresistentie veroorzaken, tot het oppervlak van het zikavirus', aldus het comité in een verklaring. 'De biochemie ziet een explosieve ontwikkeling tegemoet en maakt zich op voor een opwindende toekomst.'



Volkomen verdiend dat de techniek de prijs krijgt, zegt in een eerste reactie hoogleraar elektronenmicroscopie Bram Koster (LUMC). In 2015 riep vakblad Nature Methods 'cryo-elektronenmiscroscopie' nog uit tot methode van het jaar. Weinig moet het hebben gescheeld of ook Nederland was in de prijzen gevallen, denkt Koster: belangrijk pionierswerk werd immers ook gedaan door de Leidse emeritushoogleraar Marin van Heel, die in februari nog een andere belangrijke onderscheiding kreeg voor zijn bijdragen.