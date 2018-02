Nikolas Cruz (19), de dader van de aanslag op een school in Florida, had een fascinatie voor vuurwapens

Geestelijke problemen

Volgens de advocaat van het gezin eiste de familie dat hij het geweer in een afgesloten kast stopte. Maar Cruz kon elk moment over het wapen beschikken omdat hij de sleutel van die kast had. Volgens de advocaat, Jim Lewis, is het gezin helemaal van slag vanwege het bloedbad op de school, een van de ergste van de laatste jaren op een Amerikaanse school.



Cruz werd volgens de burgemeester van Broward County een tijdje behandeld in een kliniek voor mensen met geestelijke problemen. Hij was echter al een jaar niet meer in de kliniek geweest. 'Het was dus niet zo dat er geen zorgen waren over hem', aldus burgemeester Beam Furr. 'Wij proberen kinderen die dreigen te ontsporen in de gaten te houden. De meeste leraren proberen ze bij te sturen. In dit geval is dat allemaal niet gelukt.'



Op zijn sociale media is volgens de politie en leerlingen de duistere kant van Cruz te zien. Daniel Huerfano, die op tijd kon wegvluchten, zegt dat hij Cruz herkende van een foto die de schutter op Instagram had geplaatst. Op de foto is Cruz te zien, poserend met een wapen voor zijn gezicht. Volgens Huerfano was hij op school heel verlegen.



'Hij was die vreemde jongen die je op elke school wel ziet, een eenling', aldus de scholier. Dakota Mutchler (17), die ooit goed bevriend was met Cruz, bevestigt dit beeld. 'Hij werd gaandeweg steeds vreemder', aldus Mutchler. Hij zegt dat Cruz op Instagram onder andere schreef dat hij dieren wilde doodschieten.