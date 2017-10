Nijlpaardtanden lijken de vervanger te worden van olifantenivoor

Van de handel in nijlpaardentanden loopt 90 procent via Hongkong

Aangezien nijlpaarden een 'kwetsbare' status hebben en niet 'bedreigd', mag er tot bepaalde quota in hun tanden worden gehandeld. Oeganda besloot in 2014 na de afname van nijlpaarden de tandenhandel in zijn geheel te verbieden. Hongkong is het wereldcentrum van de handel in wilde dieren. Van de handel in nijlpaardentanden loopt 90 procent via deze Chinese stad. Voor het grootste deel, 75 procent, komen de tanden uit Oeganda en Tanzania, zelfs na het in Oeganda ingestelde verbod.



Onderzoekers Alexandra Andersson en Luke Gibson van Hong Kong University rapporteren in het African Journal of Ecology dat de officiële import van nijlpaardentanden in Hongkong een stuk hoger ligt dan Oeganda en Tanzania zeggen te exporteren. De onderzoekers bestudeerden handelsregisters van de Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (Cites) en vonden 14 duizend onverklaarbare kilo's aan nijlpaardentanden in Hongkong. Het onderzoek suggereert dat de twee Afrikaanse landen de controle op de handel niet op orde hebben.