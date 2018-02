Nigeriaanse meisjes vermist na aanval van Boko Haram op school

Maandagavond werd het dorp Dapchi, in de noordelijke staat Yobe, bestormd door strijders van Boko Haram. Ze vuurden hun wapens af en er klonken explosies.



Hierop vluchtten de leerlingen van de lokale middelbare meisjesschool het gebouw uit, de wildernis in om zich te verschuilen. Een deel van hen was vrij snel terecht, tientallen anderen werden woensdag gered door het Nigeriaanse leger. Volgens persbureau Reuters zijn 76 meisjes gered en zijn er twee dood teruggevonden. Het is niet duidelijk hoe ze om het leven zijn gekomen.



De meisjes zijn woensdagavond teruggebracht naar hun dorp Dapchi. In totaal zaten er 710 leerlingen op de kostschool, waar meisjes vanaf 11 jaar terecht kunnen. Dertien leerlingen worden nog vermist.



'Onze meisjes zijn al twee dagen spoorloos', zegt Abubakar Shehu, wiens nichtje wordt vermist, tegen de Britse krant The Guardian. 'We kregen te horen dat ze zich verscholen in omliggende dorpen, maar die zijn we ondertussen allemaal afgegaan, en ze zijn nog niet gevonden. We beginnen te vrezen voor het ergste.'