Nieuwe Oostenrijkse kanselier Kurz wil nieuw EU-asielbeleid: 'Lidstaten moeten zelf bepalen of en hoeveel mensen ze zullen ontvangen'

De grenzen tussen asiel en economische migratie zijn momenteel vervaagd Sebastian Kurz

De discussie over een quotum was grotendeels zinloos, zegt Kurz in Bild am Sonntag. 'Omdat de migranten die op weg zijn naar Europa niet naar Bulgarije of Hongarije willen. Ze willen vooral naar Duitsland, Oostenrijk of Zweden." Naast Bulgarije en Hongarije willen ook Tsjechië en Polen geen vluchtelingen accepteren. Volgens statistiekbureau Eurostat vraagt momenteel 60 procent van alle migranten die naar de EU komen asiel aan in Duitsland.



Kurz zegt dat de tekortkomingen in het vluchtelingen- en migratiebeleid van de EU dringend correctie behoeven. 'De grenzen tussen asiel en economische migratie zijn momenteel vervaagd."



Het gaat erom mensen te helpen in hun land van herkomst. Als dat niet mogelijk is, dan in de buurlanden, aldus Kurz. 'Als dat niet mogelijk is, dan op het continent in veilige gebieden. De EU moet dat ondersteunen, misschien zelfs organiseren en militair beveiligen." Alleen als laatste stap kan volgens Kurz bekeken worden, wie mogelijk naar Europa kan komen.