Nieuwe huiszoekingen na aanslag in Finland

De 18-jarige dader komt uit Marokko. Hij heeft nog geen verklaring afgelegd, want hij wil niet praten. Tijdens de aanslag werd hij door de politie in zijn dij geschoten en gearresteerd. De politie zei eerder dat hij het bij zijn geweldsdaad specifiek op vrouwen had gemunt.



Dit weekeinde zijn ook vier andere Marokkaanse mannen opgepakt omdat ze mogelijk betrokken zijn bij de aanval. Het is nog onduidelijk wat precies hun rol was, aldus de politie zondag in een verklaring.



18-jarige kwam vorig jaar in Finland aan. Hij vroeg volgens Finse media asiel aan, maar dat werd hem geweigerd.