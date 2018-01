Nieuwe hobbel in relatie Britten en Amerikanen: na uitstel staatsbezoek ziet Trump ook af van werkbezoek Londen

Via Twitter liet hij weten dat Barack Obama een slechte vastgoeddeal had gesloten en dat de nieuwe locatie van de ambassade, een voormalig industrieterrein aan de zuidoever van de Theems, 'uit de route ligt'. De ware reden is waarschijnlijk dat de president - tevens projectontwikkelaar - niet uitkijkt naar tegen hem gerichte demonstraties.



Zijn besluit kreeg bijval in de Britse hoofdstad. Burgemeester Sadiq Khan twitterde dat bij Trump 'eindelijk het besef is doorgedrongen dat niemand op hem zit te wachten'. Khans voorganger Boris Johnson reageerde meteen. 'De VS zijn de grootste investeerder in het VK', twitterde de huidige minister van Buitenlandse Zaken, 'en toch moeten Khan en Corbyn die cruciale band met alle geweld op het spel zetten. Maar we laten de Amerikaans-Britse relatie niet in gevaar brengen door een opgeblazen kwibus in het stadhuis'.