Nieuw schandaal Griekenland: vrouw minister ontving huursubsidie, maar echtpaar heeft miljoenen op de bank

Niets illegaals

Antonopoulo verdedigde zich aanvankelijk met het argument dat zij niets illegaals had gedaan en beloofde het geld terug te storten, maar dat was niet voldoende voor Tsipras. De premier nam het de twee vooral kwalijk dat Antonopoulou zelf bij het ministerie een aanvraag had ingediend om voor de huursubsidie in aanmerking te komen, juist in een periode dat de gewone Grieken de buikriem moesten aanhalen als gevolg van de financiële crisis.



Uiteindelijk besloot ook Papadimitriou op te stappen. Volgens de Griekse pers waren de twee de rijkste bewindslieden uit de regeringsploeg van Tsipras. Uit de vermogensverklaring van de twee blijkt dat Papadimitriou over 2015 ruim 350 duizend euro aan inkomen had. Daarnaast had hij nog eens ruim twee miljoen euro in aandelen. Antonopoulou gaf op dat zij voor 275 duizend euro aan aandelen had, terwijl het echtpaar nog eens 390 duizend euro op een gezamenlijke rekening had staan.