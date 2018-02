Nieuw dieptepunt in relatie Nederland en Turkije: ambassadeur officieel teruggetrokken uit Ankara

Groot ding

De relatie is nu alsnog verzuurd. Volgens Zijlstra komt dit doordat de landen al 'maanden' zonder resultaat met elkaar in gesprek zijn. 'In het diplomatieke verkeer is dit een groot ding', zegt Zijlstra over het terugtrekken van de ambassadeur. Een goede relatie met Turkije is van belang voor Nederland omdat het een belangrijke Navo-bondgenoot en partner is in de strijd tegen terrorisme. Ook drijven Nederland en Turkije veel handel met elkaar. Die samenwerking blijft bestaan, bezweert Zijlstra.



Zolang Nederland geen ambassadeur heeft in Turkije, zal dat omgekeerd ook niet het geval zijn. De Turkse ambassadeur was kort na de mislukte coup in 2016 al teruggekeerd naar Ankara. 'Hiermee is een pauze in de gesprekken met Turkije gekomen.'



Om de zaak vlot te trekken, is een 'gezamenlijke stap nodig, geen eenzijdige stap vanuit Nederland', zegt Zijlstra. 'Dat verwachten we ook niet van de Turken.'