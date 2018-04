Nieuw bewijs: marteling van terrorismeverdachte op Amerikaanse bodem

Harde verhoortechnieken

Het personeel lijkt zich te realiseren dat deze methode, dry boarding, niet had gemogen

Direct na zijn aantreden zei Trump tegen ABC News dat marteling 'zeker werkt'. Over waterboarding, de techniek waarmee gevangenen het gevoel krijgen dat ze verdrinken, zei hij: 'Ik heb het gevoel dat het werkt.' Begin 2017 werd een presidentieel decreet opgesteld waarin Trump de beperkingen voor harde verhoortechnieken zou opheffen, al heeft Trump die nog niet getekend. Ook de recente voordracht van Gina Haspel als CIA-directeur suggereert een koerswijziging. Haspel was in 2002 verantwoordelijk voor een geheime gevangenis van de CIA in Thailand waar een terrorismeverdachte werd gemarteld. Zij zal op 9 mei door het Amerikaanse Congres worden gehoord.



In de nu geopenbaarde documenten, waaronder aantekeningen van bewakers en ondervragers, beschrijft Defensie het voorval van de dry boarding als volgt: 'De hoofdondervrager deed driemaal duct tape over al-Marri's mond.' En: 'De laatste keer werd ook katoen of kleding gebruikt, inclusief vier of vijf lagen duct tape.' Volgens de ondervragers werd dit gedaan om al-Marri stil te krijgen. Hij was constant aan het zingen. In het verslag ontkennen de ondervragers dat de kleding in zijn mond kwam. Wel schrijven ze dat hij aan het kokhalzen was. Terwijl zijn mond dichtgesnoerd was, dwongen ondervragers hem naar foto's van zijn familieleden te kijken. Ook schreeuwden ze in zijn gezicht.



Het personeel lijkt zich te realiseren dat deze methode niet had gemogen. In de aantekeningen van het ministerie van Defensie staat: 'Met uitzondering van het gebruik van duct tape (...) volgden de ondervragers de procedures zoals die zijn beschreven in de militaire handleiding.' De meeste videotapes van de ondervragingen werden vernietigd, maar volgens al-Marri's advocaat bleef juist de tape van het bewuste voorval bewaard.