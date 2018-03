Nieuw agentschap moet verdringing op de arbeidsmarkt door goedkopere EU-werknemers een halt toeroepen

Behalve boze kiezers vrezen de leiders ook voor boze werkgevers

Die arbeidsmigratie stuit in toenemende mate op politieke en sociale weerstand; in de campagne van de Brexiteers was het een hoofdthema. PvdA-leider Asscher kaartte misbruik van het 'vrij verkeer van werknemers' aflopen jaren aan als minister van Sociale Zaken. Vorig jaar november schaarden alle Europese regeringsleiders zich achter de 'sociale pijler', twintig uitgangspunten voor een socialer Europa. Behalve boze kiezers vrezen de leiders ook voor boze werkgevers: arbeidsmigratie helpt tegen tekorten op de arbeidsmarkt.



Het recht om elders te werken wordt zeer gewaardeerd door burgers, blijkt uit onderzoek. Waar het volgens Thyssen aan schort is de naleving van de Europese regels om dat vrije verkeer van werknemers in goede banen te leiden: het recht op gelijke beloning bij gelijk werk (onlangs aangescherpt in de nieuwe detacheringsrichtlijn), toegang tot de sociale zekerheid, afspraken over rusttijden voor chauffeurs. Een belangrijke taak van de nieuwe Europese Arbeidsautoriteit is dan ook de handhaving van die regels in alle sectoren.