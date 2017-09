Niet alleen Merkel gaat vandaag winnen bij historische verkiezingen

De opkomst van de rechts-populisten is het wisselgeld voor Merkels politiek

De miljoenen mensen die op de AfD zullen stemmen, kun je niet zonder meer radicaal rechts gedachtengoed verwijten. Veel van hen zien de AfD vooral als een naald die fikse kras moet zetten op de plaat die de afgelopen vier jaar het duet van christen- en sociaal-democratie speelde.



De prioriteit van de regering lag bij de economie, het versterken van Duitslands concurrentiepositie, maar vooral bij buitenlands beleid: Duitslands rol in Europa, Merkels rol in de wereld. Daarmee heeft ze van een deel van de Duitsers vervreemd. Het deel dat, terecht of niet, het idee heeft dat het niet deelt in de welvaart van het land. Het deel dat meent dat Merkel meer oog heeft voor vluchtelingen dan voor uitkeringsgerechtigden.



De opkomst van de rechts-populisten is het wisselgeld voor Merkels politiek. Het zijn mensen zoals Renate (72), die afgelopen dinsdag bij de markthal in Wismar protesteerde toen Merkel daarbinnen sprak. 'Steeds meer gepensioneerden verzamelen hier statiegeldflessen', vertelde ze, terwijl ze met haar fluitje en een boze blik op Merkel stond te wachten. En daarna, ironisch: 'Wat doet Merkel voor hen? Ze heeft niet eens het statiegeld verhoogd.' Renate stemt dit jaar voor het eerst AfD.



Die onvrede, die woede, is al groot sinds Pegida in 2014 voor het eerst door Dresden trok. Die woede was tot nu toe in het parlement niet vertegenwoordigd, wat de geloofwaardigheid van de Duitse democratie niet ten goede kwam.



Door Europese ogen gezien is het normaal dat rechts-populisten in het parlement komen. In Nederland, Frankrijk en de Scandinavische landen zitten ze er al jaren.



De AfD zal zeker opschudding in de Bondsdag teweegbrengen. De partij zal ideeën over immigratie en de Duitse cultuur verspreiden die door de linkerflank als gevaarlijk worden beschouwd.



Maar de intrede van de AfD biedt ook kansen. Het noodzaakt de CDU en SPD zich duidelijker te profileren dan ooit in de afgelopen twaalf jaar. Het zou kunnen dat de AfD de oude rechtse vleugel van de CDU weer wakker kust. Dan zullen de sociaal-democraten misschien weer eens naar links kijken, in plaats van naar het midden. Het wordt misschien weer spannend in de Bondsdag.