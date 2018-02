Niemand trekt zich wat van het staakt-het-vuren in Syrië aan: bombardementen in Oost-Ghouta 'zoals elke dag'

Het leek een eensgezind en zelfs hoopvol besluit: zaterdagavond stemde de VN-veiligheidsraad unaniem in met een staakt-het-vuren in Syrië. Rusland, bondgenoot van de Syrische regering en bevoegd tot een veto, gaf uiteindelijk de cruciale ja-stem voor een wapenstilstand van 30 dagen in geheel Syrië. Het is voor het eerst sinds december 2016 dat het Kremlin zich hiertoe liet overtuigen.



VN-resolutie 2401 lijkt glashelder: in Syrië mag voorlopig niet gevochten worden, behalve tegen een handvol erkende terreurgroepen: Islamitische Staat (IS), Al Qaeda en haar lokale afsplitsingen. Maar de inkt was nog niet droog of alles liep fout. Want de praktijk voelt vrijwel geen enkele strijdende partij zich gebonden aan het bestand.