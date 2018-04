Nicaragua trekt omstreden wetgeving in na grootste rellen in jaren

'Vampiers'

We kunnen niet toestaan dat chaos, misdaad en plunderingen hier de overhand krijgen Daniel Ortega, president

Zaterdag reageerde Ortega voor het eerst publiekelijk op de protesten. Hij verklaarde zich bereid de hervormingen te herzien, maar zei daarover in gesprek te gaan met de werkgevers en niet met andere groeperingen. 'We moeten de orde herstellen, we kunnen niet toestaan dat chaos, misdaad en plunderingen hier de overhand krijgen.' Hij vergeleek de betogers met criminele gangs. Zijn vrouw Murillo deed er nog een schepje bovenop: zij noemde de demonstranten 'vampiers die bloed willen om hun politieke agenda te voeden'.



Het broeit al langer in Nicaragua, waar Ortega poogt de oppositie buitenspel te zetten en de politie hard laat optreden tegen demonstranten. Een paar tv-zenders zijn uit de lucht gehaald vanwege hun verslaggeving van de demonstraties van vorige week.



Ortega is in 2016 voor de derde keer herkozen. Eigenlijk mocht hij niet meedoen aan de voorlaatste presidentsverkiezingen van 2011, omdat de grondwet van het land voorzag in maximaal twee termijnen per president. Met steun van het hooggerechtshof wist Ortega de regelgeving bij die verkiezingen te omzeilen. Sinds 2014 staat de grondwet een onbeperkt aantal ambtstermijnen toe. De oppositie beschuldigt Ortega van verkiezingsfraude.