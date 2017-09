New York Times: Trump was zo boos, dat hij Justitie-minister Sessions vernederde en hem 'idioot' noemde

Dat meldt The New York Times op basis van bronnen in het Witte Huis en rond Sessions. De minister zou na Trumps uithaal hebben gezegd dat hij direct zou aftreden, maar adviseurs van Trump wisten dit te voorkomen.



De president ontstak in woede op 17 mei, midden in een vergadering in het Oval Office met zijn adviseurs over de benoeming van een nieuwe FBI-directeur. Trump had toen eerder FBI-baas James Comey, die onderzocht of Trumps campagne had 'samengespannen' met Rusland om de verkiezingen te winnen, ontslagen omdat hij zijn werk niet goed zou doen. De president maakte zich dagelijks boos over het FBI-gewroet en andere, soortgelijke onderzoeken van het Congres.



Volgens Trump waren ze onnodig omdat de Rusland-beschuldigingen onzin waren. Ook was hij toen al maanden boos op Sessions. Deze had het toezicht op het FBI-onderzoek overgedragen aan zijn tweede man op het ministerie van Justitie, Rod Rosenstein. De minister besloot hiertoe omdat er vragen waren gerezen, onder andere in het Congres, of hij wel onafhankelijk genoeg was. Sessions had tijdens de presidentscampagne de Russische ambassadeur in Washington diverse keren ontmoet. Hierover was hij, zo bleek, niet volledig geweest tijdens een hoorzitting.