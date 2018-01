New York Times: Aanklager roept Bannon op voor getuigenis in onderzoek naar Russen en Trump

Volgens The New York Times, die zich baseert op een direct betrokkene, is het de eerste keer dat Mueller op deze manier probeert om informatie los te krijgen van mensen die tijdens de verkiezingsrace dicht bij Trump stonden. De dagvaarding zou een gevolg zijn van de opmerkingen die in het boek Fire and Fury, Inside the Trump White House aan Bannon worden toegeschreven.



In het boek komt een bijeenkomst ter sprake, die een van de centrale gebeurtenissen is in het onderzoek van Mueller: de ontmoeting tussen Donald jr., de zoon van Trump en Trumps schoonzoon

Jared Kushner met een Russische delegatie die 'vuil' over Hillary Clinton in de aanbieding had. 'Hoogverraad', zou Bannon deze gebeurtenis hebben genoemd. Hij zou ook hebben voorspeld dat het onderzoek van Mueller zich uiteindelijk zal concentreren op witwaspraktijken, en: 'De kans dat Don jr. deze Russen niet naar zijn vaders kantoor heeft gebracht, is nihil.'