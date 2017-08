Nepalees die menstruerende vrouw naar schuur verbant, riskeert nu drie maanden cel

Hoewel het gebruik ruim tien jaar geleden al in de ban werd gedaan, trekken veel Nepalezen zich nog altijd niets aan van het verbod.



In grote delen van het land, in het bijzonder in het westelijke heuvelgebied, wordt het huis nog altijd tot verboden gebied verklaard voor menstruerende vrouwen omdat ze 'onrein' zouden zijn. Vier dagen lang worden de vrouwen geacht te verblijven in stallen, schuren of andere onhygiënische plekken dichtbij het huis. Volgens het hindoe-gebruik mogen zij andere personen of runderen niet aanraken. Het aanraken van fruit en groenten is ook uit den boze. Pas op de vijfde dag mogen vrouwen het huis weer betreden.



Mensenrechten- en vrouwenorganisaties ageren al jaren tegen het onrecht dat vrouwen wordt aangedaan. Volgens vrouwengroepen zijn de afgelopen tien jaar minstens tien verbannen vrouwen omgekomen door slangenbeten, onderkoeling of bloedingen. Ook het gevaar van infecties is groot vanwege de slechte omstandigheden waaronder ze de dagen moeten slijten.