Neergeschoten Iraanse drone die Israël binnendrong, was kopie van topgeheim spionagetoestel VS

'Het is een kopie van een soortgelijk toestel dat Iran wist te bemachtigen', zo bevestigde brigadier-generaal Tomer Bar, tweede man van de Israëlische luchtmacht, berichten in de media dat het om een Sentinel-kloon ging.



De drone werd zaterdag vroeg door een Apache-gevechtshelikopter neergehaald. 'Zij hebben het min of meer nagebouwd', aldus Bar. Een Sentinel-drone, een toestel waarvan het bestaan lange tijd werd ontkend door de VS, viel in 2011 tot verbijstering van Washington in handen van Iran. Het was voor het eerst in jaren dat een land geheime Amerikaanse militaire technologie wist te bemachtigen.



Het spionagetoestel is zo geheim, dat de VS nooit foto's ervan hebben vrijgegeven. Sinds het in 2007 operationeel werd, werd de Sentinel onder andere ingezet bij de commandoactie in 2011 tegen Osama bin Laden in Pakistan. Dankzij een Sentinel, die vanaf grote hoogte kan opereren, kon president Obama toen met zijn adviseurs in het Witte Huis live de uitschakeling van Bin Laden volgen. Omdat het toestel ook moeilijk is te zien op de radar, kon het ongestoord in het Pakistaanse luchtruim opereren tijdens de operatie van de US Navy SEAL's in Abbottabad.